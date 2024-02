Sexy magazine pictorial nina Michelle Dee, Anntonia Porsild nakapang-iinit

Ang bongga-bongga talaga ng fans nina Michelle Dee at ni Miss Universe-Thailand 2023 Anntonia Porsild, ha!

Lahat ay gagawin nila para lang maipakita ang kanilang pagsuporta at pagmamahal sa dalawang beauty queens.

Trending na naman ang PorDee dahil sila ang nasa cover ng sikat na fashion magazine na Mega.

Nitong Huwebes lang opisyal na nilabas ang inaabangang March cover ng magazine pero almost soldout na agad ito dahil sa raming nag-avail ng pre-order online. Bongga.

Hindi nga alintana ng mga fan ang napakamahal na shipping fee na halos triple ang cost kesa sa actual price ng nasabing magazine. Kaloka.

Pinag-uusapan internationally ang nasabing debut cover shoot ng dalawang Miss Universe 2023 contestants hindi lang dahil sa exclusive hot photos ng PorDee dahil pasabog din ang no holds barred interview ng dalawa. Napakaraming revelations na mas lalong nagpakilig sa mga tagahanga nila.

May Thai version din ang nasabing magazine para sa fans ng PorDee sa Thailand at para i-honor na rin si Anntonia.

At dahil nai-release na nga ang inaabangang isyu ng magazine, Kalat na kalat na sa X at iba pang social media platforms ang controversial cover photo at iba’t iba pang sexy and daring pictures nina Michelle at Anntonia. Shookt ang netizens sa hotness ng dalawa, ha!

“OMG! The hotness level of these two is off the charts!”

“Okey lang nabawasan ang allowance ko basta mabili ko lang itong PorDee cover magazine, Kagabi lang nagdadalawang isip pa ako, pero I love PorDee at minsang lang ito. Okey na, okey na. Nakabili na ako.”

“The way their poses are so natural, there’s no awkwardness screams like they’re just doing what they usually do. Only PorDee can do that!”

“PorDee never fails to serve.”

“Hoy!!!! The picture speaks itself, sila na talaga! We love you PorDee.”

Maging ang mga kaibigan ni Michelle sa showbiz ay flinex ang nasabing cover sa kani-kanilang Instagram at proud na proud sa Kapuso beauty queen.

Wish ng PorDee fans na simula palang ang magazine cover na ito sa mas marami pang pagsasamahang projects ng dalawa.

Abangers na rin ang supporters ng dalawa sa next label at romantic adjectives na ididikit ng PorDee sa kanilang relationship. Nag-level up na nga kaya ang relasyon nina Michelle at Anntonia?

Samantala, nagpaalam ang Abante sa Mega para magamit ang ilang pictures nina Michelle, Anntonia sa kanilang pictorial at binigyan naman kami ng permiso ni Patrick Ty na siyang Creative Director ng nasabing fashion magazine.

Salamat, Mega! (Ogie N. Rodriguez)