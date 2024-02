Ruffa Gutierrez nagmukhang First Lady

Bongga ang pictures na pinost ni Ruffa Gutierrez sa social media kung saan ay kasama niya si First Lady Liza Araneta-Marcos, Dra. Vicki Belo, Ara Mina, at iba pang celebrities.

Kuha ang mga iyon sa Premier Gala event ng fashion designer na si Paul Cabral.

May isang solo picture rin si Ruffa na pinasalamatan niya si Rajo Laurel para sa kanyang pulang Filipiniana couture.

Binanggit din ni Ruffa na nabawasan siya ng 8 lbs kaya babawasan daw niya ang cheat days (sa kanyang pagda-diet) ngayong March.

Anyway, may ilang nakausap naman kami na nagsabing nagmukhang First Lady si Ruffa sa picture na iyon.

Sabi nga ng isang kaibigan namin, “Mukha siyang First Lady ni Bistek (Herbert Bautista). Pero ayaw naman nilang umamin (sa relasyon nila).”

Nakakaloka, ha!

Actually, marami talaga ang nangungulit at nagsasabing dapat nang umamin sina Ruffa, Bistek sa relasyon nila.

May iba nga na kami ang kinukulit!

Na kapag sinasabi naman namin kay Ruffa ay napapatili lang siya ng, “Grabeee!”

(Jun Lalin)