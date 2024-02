Pagbibigay-pugay sa 100 taong serbisyo ng Laguna Medical Center

Noong Lunes, February 26, dumalo tayo sa pagdiriwang ng ika-100 taon ng Laguna Medical Center (LMC) sa Sta. Cruz, Laguna. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, inihayag ko ang aking paghanga sa dedikasyon at serbisyo ng ating public health facilities tulad ng naturang ospital sa ating mga kababayan.

Sa pagtitipon, sinamantala ko rin ang pagkakataong ito upang komendahan ang bawat kawani ng ospital sa kanilang dedikasyon at mga sakripisyo upang makapagsilbi sa ating mga kababayan. Namigay tayo ng tulong sa mga frontliners at pasyente at nagpakain din tayo ng lugaw bilang pagbibigay importansya sa nutrisyon ng bawat Pilipino. Kasama nating dumalo sa pagtitipon sina Laguna Governor Ramil Hernandez, Vice Governor Karen Agapay, at ang Chief of Hospital ng LMC na si Dr. Judy Rondilla.

Nagsisilbing inspirasyon para sa akin ang mga institusyong gaya ng LMC upang mas lalo ko pang pag-ibayuhin ang aking trabaho sa Senado. Isa sa aking mga adbokasiya ay ang pagpapalakas ng ating healthcare system, lalo na sa mga mahihirap at malalayong lugar. Kaya naman patuloy tayo sa pagsusulong ng mga inisyatiba natin gaya ng Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers.

Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 159 Malasakit Centers sa buong bansa na nakatulong sa humigit kumulang sampung milyong Pilipino, ayon sa Department of Health. Bilang principal sponsor at author ng Malasakit Centers Act, layunin nitong matulungan ang mga mahihirap na pasyente sa mga gastusin sa pagpapagamot.

Samantala, upang ilapit ang pangunahing serbisyo medikal sa ating mga kababayan, may karagdagang 132 Super Health Centers naman ngayong 2024 ang pinondohan natin sa tulong ng DOH sa pangunguna ni Sec. Ted Herbosa, LGUs at kapwa natin mga mambabatas, dagdag sa naunang 307 noong 2022 at 322 noong 2023.

Umaasa rin tayo na ngayong 2024, mas marami pang Regional Specialty Centers ang makapagbigay ng serbisyo sa iba’t ibang sulok ng bansa. Bilang principal sponsor at isa sa mga authors ng Republic Act No. 11959, o ang Regional Specialty Centers Act, hangad natin na maging accessible ang specialized health services, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa bawat rehiyon.

Samantala, tuluy-tuloy pa rin ang aking tanggapan sa pakikisalamuha sa iba’t ibang mga sektor at sa pamamahagi ng tulong sa mga nangangailangan.

Noong February 22, naging guest speaker tayo sa ginanap na 31st and 20th Founding Anniversary ng Urdaneta and Tayug Campuses Leaders’ Summit ng Panpacific University sa Urdaneta City, Pangasinan. Pinangunahan din natin ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Sison, Pangasinan kasama si Mayor Danilo Uy.

Binisita rin natin ang 61 residenteng nasunugan sa Las Piñas City at personal na pinangunahan ang pagkakaloob ng tulong sa mga ito kasama ang NHA na nagbigay rin ng emergency housing assistance. Nabalitaan ko rin na sa araw na iyon ay may panibagong mga bahay na natupok ng apoy, kaya personal kong pinuntahan at kinumusta ang mga apektadong pamilya. Binalikan sila ng aking Malasakit Team upang magbigay pa ng dagdag na tulong.

Sunod ko namang binisita at tinulungan ang 86 na nasunugan mula sa Parañaque City. Nagbigay rin ako ng dagdag na pagkain para sa mga biktima. Nabigyan din ang ilang kuwalipikado sa kanila ng tulong mula NHA upang makabili ng mga materyales na pampaayos ng kanilang mga bahay.

Noong February 23, dumalo tayo bilang panauhing pandangal sa 1st Cityhood Anniversary ng Carmona City, Cavite sa imbitasyon ni Cong. Roy Loyola at Mayor Dr. Dahlia Loyola. Nag-inspeksyon din tayo sa Super Heath Center sa lungsod. Matapos ito, dinaluhan natin ang 41st Foundation Anniversary and Loyalty Awarding Ceremony ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Nagbigay tayo ng tulong sa frontliners bilang pasasalamat sa kanilang pagseserbisyo. Sinilip din natin ang operasyon ng Malasakit Center at namahagi ng lugaw sa mga pasyente at frontliners.

Noong February 25, dumalo tayo sa reunion ng mga dating miyembro ng Sangguniang Kabataan ng Laguna na pinangunahan nina Governor Ramil Hernandez at Vice Governor Karen Agapay. Sunod, binisita at tinulungan natin ang 66 na residente ng Cebu City at Talisay City na biktima ng magkakahiwalay na insidente ng sunog.

Matapos dumalo sa anibersaryo ng LMC noong Lunes, binisita rin natin ang 289 na residente na mga biktima ng sunog noong February 27, mula sa iba’t ibang barangay sa Maynila, at personal nating pinangunahan ang pagkakaloob ng tulong sa kanila, kasama si Vice Mayor Yul Servo Nieto. Nakatanggap din sila ng tulong mula sa NHA para sa pambili ng pako, yero, semento at iba pang materyales sa pagkukumpuni ng kanilang mga nasirang tahanan.

Namahagi rin tayo ng tulong sa 190 na nasunugan sa Brgy. 52 Zone 4 District 1, sa Maynila, kasama si Brgy. Chairman Fernand Aguilera.

Kahapon, February 28, namahagi naman kami ng tulong sa 600 indigents sa Brgy. Kalawaan, Pasig City kasama sina Senator Ronald dela Rosa at Senator Francis Tolentino. Kinagabihan ay panauhing pandangal tayo sa general assembly ng League of Municipalities of the Philippines na ginanap sa Pasay City.

Nitong nakaraang linggo, nagpatuloy naman ang aking Malasakit Team sa pagtulong sa mga biktima ng sunog, kabilang na ang 38 sa Pasay City; apat sa Esperanza, Sultan Kudarat; dalawa sa Cotabato City; sampu sa Midsayap, Cotabato; sampu sa Butuan City, Agusan del Norte; apat sa Brgy. 76A Bucana, Davao City; 73 sa Brgy. Niog, Bacoor City, Cavite; at 54 sa Marikina City.

Naayudahan din natin ang 76 na residente ng Maasim, Sarangani na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa bagyong Paeng. Nabigyan din ng tulong ang 91 residente ng Brgy. Addition Hills, Mandaluyong City na mga biktima rin ng sunog; at 74 naman sa Parañaque City. Nakatanggap din sila ng tulong mula sa NHA para pampaayos ng kanilang mga bahay.

Nakatanggap din ng tulong ang 350 mahihirap na residente ng Sibalom, Antique katuwang si Vice Governor Ed Denosta at pati ang 75 TESDA scholars sa Cebu City katuwang si Councilor Dondon Hontiveros.

Tumulong din tayo sa 157 nating kababayan sa Sta. Mesa, Manila kasama ang Pioneer Group of Senior Citizens of Manila, at 217 residente ng Kibawe, Bukidnon. Nakatanggap din ng pansamantalang trabaho ang mga ito mula sa DOLE.

Sinaksihan naman ng aking tanggapan ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Piñan, Zamboanga del Norte kasama si Mayor Cecilia Jalosjos Carreon.

Samantala, masaya naman nating ibinabalita na kinilala tayo ng RP-Mission and Development Foundation Inc. bilang isa sa mga natatanging Lingkod Bayan Awardees ng 2023. Magsisilbing inspirasyon ito sa akin upang mas lalo ko pang pagbutihin ang aking trabaho. With or without an award, patuloy akong magseserbisyo sa bawat Pilipino sa abot ng aking makakaya bilang inyong Mr. Malasakit dahil bisyo ko na ang magserbisyo, at naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos!