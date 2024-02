Pabahay para sa mahihirap umaarangkada na!

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kaybilis talaga ng panahon! Papasok na tayo sa Marso, ang huling buwan sa first quarter ng 2024.

At dahil mabilis ang panahon, walang inaaksayang araw ang inyong lingkod para agarang matupad ang pangarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabahay sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Masaya kong ibinabalita sa inyo na all systems go na ang construction ng in-city housing projects ng ating Pangulo.

Sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez, kami sa Mababang Kapulungan ay may sinumpaang tungkulin na tiyakin na ang inilaang budget ay maayos na nagagamit sa mga proyekto, lalo na sa mga priority projects ng administrasyon.

Kaya naman nagsagawa kami ng site inspection sa mga 4Ps housing projects sa San Mateo, Rizal pati na sa Novaliches at Caloocan sa Metro Manila.

Isang buwan mula nang una nating bisitahin ang proyekto, malaki na ang development ng mga in-city housing project sites. Ang mga condominium-style housing projects na ito ay bahagi ng legacy project ni Pangulong Marcos. Bukod sa Metro Manila, ginagawa na rin ang mga 4Ps housing projects sa ibat-ibang panig ng bansa.

Bukod sa pabahay, nagpapasalamat din ako kay Pangulong Marcos nang kanyang lagdaan nitong Lunes ang Republic Act 11982 o expanded Centenarian Act. Sa nasabing batas, ang mga lolo’t lola na umaabot sa edad 80, 85, 90 at 95 ay magkakaroon ng P10,000 cash gift. Pagsapit nila ng 100-anyos, P100,000 naman ang kanilang matatanggap.

Nakikiusap ako kay Secretary Amenah Pangandaman ng Department of Budget and Management (DBM) na sana’y mapondohan agad ang batas upang maipamahagi ang cash gifts sa mga octogenarian at nonagenarian ngayong taon. Maaaring gamitin ang savings ng gobyerno para dito. Kasabay nito, kailangan ding mapondohan ang Elderly Data Management System.

Samantala, binabati ko ang mga taga-Iriga City sa Camarines Sur sa katatapos lamang na Tinagba Festival kung saan nakisaya ang Ako Bicol Party-list. Sinimulan nila ang aktibidad sa banal na misa na sinundan ng parada mula sa iba’t ibang barangay, mga ahensya ng pamahalaan at maging pribadong sektor.

Tampok sa Tinagba Festival ang mahabang parada at makukulay na bullcarts o mga kalabaw na may kargang gulay at prutas. May kasabay pa itong mga mananayaw na nakasuot ng makukulay na costumes.

Buo ang suporta ng Ako Bicol sa mga programa at aktibidad na naglalayong mapasigla ang turismo sa Kabikulan at sa buong bansa.

Sa kabilang dako, dahil Marso ngayon, ating ginugunita ang Fire Prevention Month. Kailangang paigtingin ng pamahalaan, pati ng mga mamamayan, ang mga hakbang upang maiwasan ang sunog.

Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng sunog ang faulty electrical wiring, tulad ng paggamit ng maraming extension cords. Madalas ding maging sanhi ng sunog ang naiiwang nakasinding kalan, gasera o kandila.

Kasama rin dito ay ang hindi tamang paggamit o kaya’y may tagas na liquefied petroleum gas tank. Kaya naman isinabatas ang Republic Act 11592 upang punan ang butas sa regulasyon ng industriya. Inuutos sa batas ang pag-aalis sa sirkulasyon ng mga hindi ligtas na LPG tanks upang maiwasan ang sunog.

Nakalagay din sa batas ang cylinder exchange at swapping program. Ibig sabihin, pinahihintulutan na ang mga customer na i-swap ang LPG cylinder sa kahit na anong brand ng tangke.

Pakinggan po natin ang paalala ng Bureau of Fire Protection, mga kinauukulang ahensiya at mga lokal na pamahalaan upang maging ligtas ang ating tahanan sa sunog ngayong Marso at maging sa buong taon.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!