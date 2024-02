Maxine Esteban sasagupa sa Olympic fencing qualifying

NAKATAKDANG sumabak si Filipino-Ivorian fencer Maxine Esteban sa final Olympic-qualifying tournament sa Washington sa Marso 15 upang makakuha ng ticket para sa Summer Olympic Games na aarangkada sa Paris, France.

Nagpalit ng federation si Esteban matapos ang kontrobersiyal na paglaglag umnao sa kanya ng Philippine Fencing Association.

Kasalukuyang second-ranked Asian women’s fencer si Esteban sa female foil athletes sa Olympic qualification rankings.

“I will continue to work hard and hopefully take back my dream that people tried to take away from me,” saad ni Esteban, eight-time Philippine champion at multi-World Cup medalist na pakay na maging unang female Filipino fencer na magku-qualify sa Olympics.

(Elech Dawa)