Maris, Anthony love team ipinaglalaban ng mga faney

Grabe ang suporta ng fans sa love team nina Maris Racal at Anthony Jennings!

Ilang episodes na kasing hindi napapanood ang tambalan nila sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ matapos magpaalam sa isa’t isa ng mga character nila na sina Snoop at Irene.

Dahil nga sa mga latest development sa story ng serye ay may ilang faney ang nalungkot at nagbanta pa na hindi na sila manonood ng nasabing teleserye na pinagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Marami kasing viewers ang ginagawang happy pill nila ang makulit pero nakakakilig na story nina Snoop at Irene kaya malulungkot talaga sila kung hindi na masusundan ang love story ng dalawa.

May ibang faney naman ang nag-request sa writers at management ng serye na huwag munang tapusin ang nakakakilig na story ng tambalang SnoRene.

Maski nga ang TV5 ay may petisyon din.

Sey nila sa kanilang post sa X (dating Twitter), “Petition for more SnoRene kulitan! (with six crying emojis).”

I’m sure papakinggan ng management ang mga request at petisyon ng fans at malay natin, baka mas nakakakilig pa ang muling pagtatagpo ng dalawa lalo pa’t opisyal nang tatawaging ‘MaTon’ ang tambalan nina Maris at Anthony.

Goodbye, SnoRene and hello, MaTon na talaga!

Exciting!

(Byx Almacen)