Magdyowa dinakma sa P27M tobats

NASAKOTE ng pulisya ang mag live-in partner na tulak umano ng ilegal na droga matapos masamsam sa kanilang pag-iingat ang mahigit P27 milyon halaga ng pinaniniwalaang shabu sa ikinasang buy bust operation noong Martes nang gabi sa Tagbilaran, Bohol.

Kinilala ni Bohol Police Provincial Office (PPO) Director Police Col. Lorenzo Batuan ang mga suspek na sina Mary Ann Miano at Peter John Cuadra, kapwa 24-anyos at mga residente sa Barangay Bool ng nasabing lungsod.

Sa ulat, nadakip ang mga suspek bandang alas 10:56 nang gabi sa Purok-7, Barangay Mansasa ng lungsod.

Isang police poseur buyer ang naka-transaksyon ng mga ito kung saan agad na hinudyat ang pagdakip sa kanila matapos ang abutan ng bayad at iniskor na shabu ng huli.

Nakuha sa mga suspek ang 13 malalaking pakete ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na 4.03 kilo at may street value na P27,404,000, digital weighing scale at ang buy bust money na ginamit sa operasyon.

Nasa kustodiya na ngayon ng Tagbilaran City Police Station ang mga suspek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.(Edwin Balasa)