Luka Doncic tripol ‘D’ pa-birthday sa sarili

SA kanyang 25th birthday, kinumpleto ni Luka Doncic ang 11th triple-double niya sa season para ihatid ang Dallas Mavericks sa 136-125 panalo laban sa Toronto Raptors Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Maynila).

Tumapos si Doncic ng 30 points, 11 rebounds, 16 assists. Siya ang unang player sa kasaysayan ng liga na naglista ng 30-point triple-D sa araw ng kapanganakan. Umiskor ang Dallas star ng 25 o higit pa sa siyam na sunod na laro, dalawa rito ay 40 plus.

“Just a normal game, triple-double,” bida ni Mavs coach Jason Kidd. “I guess 25 means he’s still going to be really good as he gets older here.”

Mula sa floor ay 11 of 23 ang Slovenian pero 1 for 8 lang sa 3-point range.

Inilista ni Kyrie Irving sa fourth quarter ang 15 sa kanyang 29 points para sa Dallas, humugot pa ng 23 kay PJ Washington at 16 kay Tim Hardaway, Jr.

Umiskor ng 22 sina Doncic at Irving sa first half, humarabas ng 37 pagbalik mula sa break.

Tapon sa basurahan ang fifth straight double-double ni Scottie Barnes na 19 points, 11 rebounds para sa Toronto. Tumipa ng season-high 28 points si Immanuel Quickley, may 26 markers si RJ Barrett.

Sa hiwalay na aksiyon, umiskor si DeMar DeRozan ng 35, kumalawit ng 26 rebounds si Andre Drummond at ipinagpag ng Chicago Bulls ang Cleveland Cavaliers 132-123 sa double overtime.

May 17 points pa si Drummond, umayuda ng 24 markers, 13 boards si Nikola Vucevic. Ikinalat ni DeRozan ang 16 points niya sa 10 extra minutes.

Naubusan ang Cavaliers isang gabi matapos itakas ang wild 121-119 victory kontra Dallas noong Martes nang pumasok ang 59-footer ni Max Strus.

(Vladi Eduarte)