KUNG cake lover ka, siguradong mag-iiba ang reaksyon mo sa flavor ng cake na ito!

Viral ngayon sa social media ang larawang ibinahagi ng user na si Mai Kuh sa kanyang account na inulan ng libo-libong haha emoji mula sa madlang peeps.

Makikita sa uploaded picture ang cake na punong-puno ng icing pero ang flavor? ang super pait na ampalaya o bitter gourd.

Madalas na chocolate, mocha, mango, strawberry o carrot ang flavor ng mga cake pero kakaiba ang andar ng bebot uploader!

Nakatanggap din ito ng mga komento.

Tulad ni Vinalyn, aniya, “Gusto mo pa cake beh? HAHAHAHAHAHA.”

“Ayoko na lang pala kumain ng cake kung ganyan lang!” say ni Rich.

Hirit naman ni Felipe, “Luh! It’s a no for me huhuhuhu.”

“Mukhang masarap naman eh tipong ‘di ka lang hihinga pag susubo ka hahaha,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, titikim ka ba ng cake na ito?

(Moises Caleon)