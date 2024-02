Kumbinsido si Assistant Minority Leader at Camarines Sur Rep. Gabriel Bordado Jr. na hindi kailangang amyendahan ang Saligang Batas para lamang palitan ang ilang economic provision dito.

Sa kanyang manifestation sa House Committee of the Whole nitong Martes, naniniwala si Rep. Bordado Jr. sa pahayag ng mga eksperto partikular sa sinabi ni dating Chief Justice Reynato Puno ukol sa pag-amyenda sa Konstitusyon.

Pinaalalahanan ni Puno ang Mababang Kapulungan na ang pag-amyenda sa Konstitusyon sa pamamagitan ng pagtrato sa mga panukala bilang regular bills ay marring magdulot ng mga hamon dahil hindi ito isang opisyal na paraan para sa pagbabago ng Saligang Batas.

“Admittedly, it is human nature to have this penchant to improve things which, at times, costs us more than the end we wish to attain. The same can be said on the proposed amendments to the economic provisions of the constitution,” ani Bordado.

Katwiran pa ni Bordado, ang pag-amyenda para sa liberalisasyon ng mga industriya, pagpapahusay ng mga pamantayang pang-edukasyon at paghikayat ng dayuhang mamumuhunan ay maaring makamit sa ilalim ng kasalukyang mga economic provision ng batas.

May umiiral aniyang mekanismo tulad na lamang ng kasalukuyang Public Service Act o Republic Act 11659 bilang halimbawa. Ang legislative milestone na ito, ayon kay Rep. Bordado, ay epektibong nagpapalakas ng dayuhang pamumuhunan at nagtataguyod ng kompetisyon nang hindi nangangailangan ng mga pagbabago sa konstitusyon.

Dagdag ng kongsista, ang mabisang kasalukuyang mga probisyon sa ekonomiya, mahalaga lamang aniya ang maayos na pagpapatupad, pagpapalakas, at pag-mainstream ng mga umiiral na mekanismo.