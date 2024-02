Keanzel bibira sa PSL Global

PATULOY ang programa ng Keanzel basketball team na nag-announce na sasali sa PBA D-League at ngayon naman ay lalahok din sa grassroots na Pilipinas Super League Global Edition.

Tampok dito ang 16U (born 2008 and under), 18U (born 2006 and under) at 20U (born 2004 and under), ang nasabing torneo ay nakatakda sa buwan ng Hulyo.

Nagpapalakas ang Keanzel basketball sa PBA D-League sa pagpirma sa Ballout 25-under best player Eriz Romero at rookie Ryan Villaflor na nagpakita ng galing sa mga open league sa south.

Ngunit dito niya masusubukan ang kanyang tunay na galing sa mas mataas na level ng basketball patungong PBA at nagpapasalamat kami sa darating na suporta ng Super Moms Pizza ni Ma’am Gina Otilla Leynes.

***

Maglalaro ang AMA University basketball sa PCUBL kung saan maraming eskuwelahan ang kasali.

Pangugunahan ang AMA ng mga sophomore na sina Nikon Alina, Reed Baclig, Earl Ceniza, Christian Camay, JC Yambao, Eriz Romero, Joshua Villamor, Kobe Cruz, Ado Cruz, Richard Ibo, Cymond Santos, Gio Gonzales, JP Magpayo, Rolly Temperosa, Thirds Del Rosario at EJ Magpayo.

Ang mga hahawak ay sina Yong Catequista, Benjie Diswe at Judah Villamor.

***

Binabati ko ang aking pamangkin na si Janella Herrera ng maligayang kaarawan na nag-aaral sa Marymount High School sa Los Angeles sa Amerika, siya ay varsity ng basketball at ang team nila may 4-0 record na.