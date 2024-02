Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 1, 2024 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 Front Runner, 2 Sting, 4 Doña Leoncia, 3 Tanging Ikaw

R02 – 4 Within Reach, 3 You Never Know, 1 Isla Puting Bato, 6 Calle Loreto

R03 – 1 Kalanggaman Island, 7 Malibu Bel, 6 Advocacy, 4 Jersey Crown

R04 – 7 Red White And Blue, 2 Antonio Delamugis, 5 Sapin Sapin, 1 Double Happiness

R05 – 5 Tell Bell, 2 Biglang Buhos, 7 Electrify, 8 Go Aydan Go

R06 – 8 Mr. Manilenial, 1 Twinkle Toes/Quiet Thunder, 6 Top Posse, 2 Smarty Jas

R07 – 5 Happy Maggie, 8 Justifiable, 1 Victorious Passion, 10 Ariana

R08 – 1 Sun Dance, 7 Chocolate Thunder, 6 Oradas Gray, 10 Real Equity

R09 – 6 Honey Ryder, 8 Queensland, 10 Prince Arman , 4 Winsome Maxinne

Solo Pick: Mr. Manilenial

Longshot: Within Reach