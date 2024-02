Ka-level nina Portman, JLaw: Pia Wurtzbach, Heart Evangelista umeksena sa Dior event

Nakaka-proud makita ang mga Pinay sa Instagram ng Dior Official na may 45.8M followers!

Sila nga ang mga Pinay na nakasama sa mga dumalo na mga celebrity sa event ng ‘Dior Fall 2024’ o ‘Dior Autumn/Winter 2024’ sa Paris Fashion Week.

Imagine, halos ka-level nila ang mga sikat na personalidad/celebrity tulad nina Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Maisie Williams, Jisoo.

At isama mo pa si Mingyu ng Seventeen, na dumalo nga sa naturang event.

Of course, sina Heart Evangelista, Pia Wurtzbach ang tinutukoy ko. At i-check niyo `yon sa IG ng Dior Official, at makikita mo nga ang mga larawan, pangalan ng dalawang Pinay.

Anyway, makikita rin ang mga larawan nina Deva Cassel, Juliette Armanet, Lang lang Piano, Gina Alice, Nadia Fares, Tomo Yamashita, Tontawan, Aseel, Loreto Peralta, Maisie Williams, Pretty Yende, Giordana, Kimberly Anne Woltemas, Laetitia Casta, Caroline Trentini, Marie Patouillet, Sara Balzer, Estelle Mossely, La Rosalia, Yuuuuukko, Celeste, Nadia Tereszkiewicz, Rachel Brosnahan, Xin Liu, Mia Mckenna-Bruce, Nine d’Urso.

“Thank you Dior for this opportunity to meet Maria Grazia Chiuri!” sabi ni Pia sa video na magkasama sila habang pinagkakaguluhan ng mga photographers.

Si Maria Grazia Chiuri ang Italian designer na creative director ngayon ng Dior.

Siyempre, hindi pa rin maiwasan ang pagkukumpara kina Pia, Heart. Kung ano-anong masasakit na salita pa rin ang binabato sa kanila, depende sa kung kanino sila mas hanga, o kaninong fan sila.

Pero ang maganda na rin, marami na rin ang nakikiusap na itigil na ang pagsasabong sa dalawa. Mas magandang purihin na lang sila sa magandang performance nila sa Milan Fashion Week, at ngayon nga ay sa Paris Fashion Week.

“Both women are queens. Wag na natin silang pagsabungin. Pareho silang maganda. Parehong gumagawa ng karangalan sa mga Pinoy to be known sa fashion world. Laban Filipina.”

“Correct. It’s not a single spot in the fashion world. Both are creating their own marks in their own uniqueness.”

“Ganun dapat. Sana i-welcome na rin noong isa `yung isa.”

“Ang mga fans lang naman nila ang nag-aaway.”

“True naman na pareho silang kabogera, so okey na `yon.”

Well… (Dondon Sermino)