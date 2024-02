Joshua Pacio sosorpresahin Kanong nang-agaw ng korona

SOSORPRESAHIN ni dating world mixed martial arts (MMA) champion Joshua “The Passion” Pacio ang mahigpit na karibal na si reigning ONE strawweight titlist Jarred “The Monkey God” Brooks ng kakaibang anyo ng pakikipag-upakan upang mautakan sa kanilang rematch ngayong Biyernes ng gabi sa ‘ONE 166: Qatar’ sa Lusail Sports Arena.

Ibubuhos ni Pacio ang lahat ng natutunan at pinag-aralang mga bagong taktika upang malampasan ang American fighter na umagaw ng kanyang korona sa ONE 164 na ginanap sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City noong Disyembre 3, 2022.

Pinagplanuhang maigi at pinaunlad ang kaalaman sa wrestling at boxing ng dating Team Lakay fighter sa ilalim ng bagong grupo na Lions Nation MMA camp sa tulong ng iba’t ibang eksperto sa pakikipaglaban sa pangunguna ni dating two-time ONE lightweight titlist Eduard “The Landslide” Folayang.

“We have a surprise for Jarred Brooks, and I expect that he intends to surprise me as well. I know he watched my last fight against Mansur Malachiev, and I expect him to base his game plan on that fight,” pahayag ni Pacio, na matagumpay na nakuha ang unanimous decision noong Oktubre 7 sa ONE Fight Night 15 sa Bangkok, Thailand.

“As for me, I focused on our last fight and what he did well. It’s gonna be a battle of the brains, but I have the perfect team to brainstorm with, from coaches Don Don [Colas], Godwin [Langbayan], Gibran [Langbayan], and Kuya Eduard [Folayang]. I’ve already visualized this match.”

Todo ang paghahasa ni Pacio sa pagboboksing at wrestling na parte umano ng naging kakulangan nito sa laban kay Brooks sa kanilang unang pagtatapat, kung saan makailang ulit dinala sa grounds ng 30-anyos mula Detroit, Michigan si Pacio para magamit ang kanyang kahusayan sa wrestling na minsang naglaro sa NCAA Division II at nagtala ng 35-0 kartada para makuha ang state championships.

Sa naturang tagpo rin ay nahigitan ni Brooks si Pacio pagdating sa striking gamit ang kanyang kaalaman sa boksing, kahit na nailabas ng dating Team Lakay fighter ang kanyang mga kilalang atake at estilo.

“I know how he likes his takedowns now, and it’s up to me to stop it,” eksplika ni Pacio, na naging malaki umano ang pagbabago sa kapaligiran lalo na sa pag-alis sa Team Lakay na mas determinadong magampanan lahat na isinagawa sa kanyang training camp. “As an athlete, it’s so helpful to be able to come to the gym and feel at home. You come in confident, you come in happy with the environment. It’s a big help. That’s one of my advantages now. I truly feel all the support from my team. We added Kuya Vince [Loman] (Stephen’s brother) as our strength and conditioning coach. He’s helping me out with explosiveness and speed.”

Iba’t ibang karagdagang tulong rin ang nakuha ng 28-anyos mula La Trinidad, Benguet mula sa kanyang mga coach sa pagpasok ng mga dekoradong kalaro sa ensayo, gayundin ang naiibang mga kumbinasyon at arsenal na isinalpak para sa laban kay Brooks.

“We’re doing fight simulations. Coach Gibran Langbayan added Godwin to help me out in this fight. He’s one of the best BJJ athletes in the Philippines and also a member of Sambo Philippines,” saad ni Pacio. “The things that we trained for, our combinations, it has to come out in that fight. That’s one thing I truly changed entering this fight, my mindset. I know I have to be confident. I have to realize that I’m already one of the best in the world, and there’s no better stage to show it than this fight.”

(Gerard Arce)