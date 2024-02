James Ray Ajido nilangoy ginto sa Asian Age Group

ISINALBA ni James Ray Ajido ang makulimlim na kampanya ng Pilipinas mataps nito iuwi ang unang ginto ng bansa sa 11th Asian Age Group Championships na ginaganap sa New Clark City sa Tarlac.

Nilangoy ni Ajido ang gintong medalya sa pagtatala ng meet record time na 55.98 segundo sa men’s Group C (12-14) 100m butterfly at itinala din ang bagong 14-15 years old national age group record na 56.16 segundo.

Una nang pinantayan ng Batang Pinoy multi-gold medallist na si Ajido ang 24.42 Junior Philippine National record na itinala noon ni Clark Kent Apuada sa 14-15 boys 50m freestyle event.

Unang nakuha ng PH swimming delegation ang dalawang tansong medalya para sa host country mula din kay Ajido sa boys 12-14 500m freestyle at Heather White sa girls 15-17 100m butterfly.

Nalampasan din niya ang limang-taong gulang na meet record na 56.36 segundo na itinakda ni Wang Yu Xiang ng Chinese Taipei.

“Hindi ko ine-expect, basta ibinigay ko lang lahat ng makakaya ko,” sabi ng 15-anyos at two-time ASEAN Age-Group gold medalist na si Ajido.

Nabura nito ang lahat ng sakit na naramdaman niya at mga Filipino tanker nang hindi makuha ang medalya noong Day 1 sa tatlong finals events at magkasya sa bronze sa 50m freestyle kinabukasan.

“Worship music pinakinggan ko papunta sa venue,” sabi ni Ajido.

Ang tagumpay ni Ajido ay tumaas sa kabuuan ng bansa sa isang ginto at tatlong tanso, kabilang ang dalawa nina Fil-Brit Heather White (100m butterfly) Martes at Micaela Jasmine Mojdeh (200m butterfly) Miyerkoles.

Sina White at Ajido ay kapwa standouts sa Batang Pinoy National Championships na isinagawa sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila noong Disyembre 17 hanggang 22 nakaraang taon. (Lito Oredo)