SA pagsasabing “mabait” daw si Pastor Apollo Quiboloy, tahasang sinabi ni Senadora Imee Marcos na labis na raw ang ginagawang pagdikdik sa founder ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Ayon kay Senadora Marcos, dapat ay inayos na lamang ang gusot na kinasasangkutan ni Quiboloy kaysa isalang pa ito sa imbestigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

“Lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Quiboloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami kaya’t malungkot ako na nauwi sa ganito at sana naisaa¬yos na lang ito,” wika ng sena-dora sa Kapihan sa Senado forum nitong Huwebes.

Kinuwestiyon din nito ang mga taong nagsasabing dapat ipadala na sa Estados Unidos si Quiboloy upang harapin ang mga kaso nito doon.

Si Quiboloy ay nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation (FBI) dahil sa umano’y “conspiracy to engage in sex traf-ficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children; sex trafficking by force, fraud and coercion; conspiracy; bulk cash smuggling.”

“‘Yong mga nagsasabi ng extradition eh wala namang extradition request, bakit kayo nagmamadali? Labis naman,” himutok ni Sen. Marcos.

Sinabi pa ng senadora na malaki ang naitulong umano ni Quiboloy para manalo sa 2022 presidential elections ang ka-patid na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kaya nagtataka ito kung bakit ginigipit ang pastor.

“Tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para maipanalo ang administrasyon pagkatapos may ganito, ‘yong may allegedly pang-aapi. Naiintindihan ko pero nalulungkot ako bakit sila nagsasalita ng ganyan,” dugtong pa ng sena-dora.

Si Quiboloy ay pinatawag ng komite ni Senadora Risa Hontiveros upang sumagot sa alegasyon ng pang-aabuso sa ilang dating miyembro ng KOJC.