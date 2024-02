Grabe bashing: Kelvin Miranda may aral na natutunan sa pagnguya ng chewing gum

Pinag-usapan sa online world ang guesting nina Kelvin Miranda at Beauty Gonzales sa ‘It’s Showtime’.

Nasulat nga namin dito noong isang araw ang guesting ng dalawa sa Kapamilya noontime show para i-promote nila ang kanilang pelikula na ‘After All’.

Pero ang napansin nga ng mga viewers ay ang pag-nguya ni Kelvin ng bubble gum.

Sey ng mga netizen sa X (dating Twitter), “Parang goat ‘tong si Kelvin Miranda. Nasa national TV chew nang chew ng gum. Kaloka ka boy!”

“Akala ata nasa kanto lang s’ya. Malamang talaga ‘di taga-ABS-CBN at Star Magic ‘yan.”

“Wasn’t it Aga who asked his son to remove the gum he was chewing when he was being interviewed? Always thought it a classy and gentlemanly move. Dapat talaga may nagtuturo at nagpapaalala.”

May netizen din na nag-share ng kanyang natutunan sa kanyang dating professor tungkol sa etiquette kapag nagpa-public speaking.

“I remember prof ko before sa PolSci lagi niyang sinasabi na pangit daw talaga ‘yung nagga-gum if nagpa-public speaking or whenever you’re talking to someone (what more if nasa national TV ka) and even if you’re nervous and needed a gum make sure na din na ‘di ganyan pagnguya. Etiquette.”

May iba namang inakalang bad breath si Kelvin, “He’s always chewing gum, baka may problem sa breath.”

Sa kanyang Facebook account ay naglabas siya ng kanyang statement at sinabing naging coping mechanism daw niya ang pag-chew sa tuwing kinakabahan siya.

“Pagnguya ng gum sa premiere at TV. Opo ako nga po ito. Kalma lang po kayo, wala naman akong gustong bastusin or tapakan na moral dito.

“Sa ‘kin lang ay bago pa po sa ‘kin ang pakiramdam ng lahat, ‘di ko alam paano i-handle ang emosyon at lahat ng pangyayari. Idinaan ko na lang sa pagchu-chewing gum.

“Pero ‘wag kayo mag-aalala, humihingi ako ng pasensya sa lahat at hindi na mauulit.

“Naging coping mechanism ko siya which is not good. Hindi ko siya ginagawa para magmukhang gwapo or pagpapagwapo, sadyang doon ko binubuhos ang panginginig ng katawan ko dahil sa dala ng nerbiyos.

“Hirap ako i-manage ang nararamdaman ko nung mga oras na ‘yun. Again pasensya na sa lahat ng nakapuna. Salamat sa pagpuna nito, gawin kong aral at hindi na masundan pa ng ibang pagkakataon,” ang buo niyang statement.

Ayun naman pala kabado siya kaya niya iyon ginagawa so kaya tama na ang pamba-bash sa kanya at aminado naman siya sa kanyang pagkakamali.

Ang nakakatuwa pa sa kanya ay ginawa niyang learning experience ang pagpuna sa kanya ng mga netizen.

Samantala, nakausap din namin ang manager niyang si Tyronne Escalante at sinabi nitong hindi na magpapa-interview ang kanyang alaga tungkol sa issue na ito at sapat na raw ang nilabas nitong statement dahil baka raw makaranas pa ito ng depression kapag na-interview.

‘Yun na!