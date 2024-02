Doña Leoncia patok sa 3YO

SASALANG sa pista si Doña Leoncia para harapin ang anim na tigasing kabayo sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Sasakyan ni jockey RM Delos Santos, makakatagisan ng bilis ni Doña Leoncia sina Naughty Angel, Sting, Tanging Ikaw, Dancing Queen, Front Runner at Heart Of Steel.

May distansiyang 1,200 metro, hahamigin ng winning horse owner ang added prize na P22,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Posibleng magpakitang-gilas din ang mga kalahok na sina Heart Of Steel, Dancing Queen at Front Runner, ayon sa komento ng mga karerista sa social media.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, siyam na races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw kaya paniguradong maligalig na naman ang mga karerista sa kanilang paglilibang.

Ang mga pakarera ng MMTCI at Philracom ngayon ay bahagi rin ng 2024 Summer Racing Festival.

(Elech Dawa)