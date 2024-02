MASAYANG ibinahagi sa social media ni Kapamilya star Dimples Romana na nakumpleto na ng kanyang anak na si Christiana Amanda o Callie ang kanyang mga flying license sa Australia.

Hindi raw maubos ang iyak niya kapag naiisip ang mga hirap at sakripisyo na pinagdaanan ni Callie para matamo ang ultimate dream nito.

“So our child number one finally completed her flying licenses yesterday all the way from the land down under ” ani Dimples sa kanyang Instagram post nitong February 28.

“Finally, a licensed commercial pilot! Didn’t you just turn 20 years old two months ago Amanda!?!?” dagdag pa niya.

“You’re making dad @boyetahmee and I look so darn good!!! WE ARE PROUD and humbled. I have not stopped crying buckets from thinking about all the struggles and sacrifices you have had to overcome to achieve your ultimate dream.” emosyonal pa nitong mensahe sa anak.(Issa Santiago)