Pinag-aaralan pa ng Commission on Elections (Comelec) kung isasahog o ibubukod sa balota ang katanungan tungkol sa plebisito sa Charter change (Cha-cha) sakaling isabay ito sa May 2025 midterm elections.

Sa isang programa ng Abante TeleTabloid, sinabi ni Comelec spokesperson Rex Laudiangco na maaapektuhan ang haba ng balota sa halagang gagastusin dahil kailangang isama ang kabuuan ng tanong at proposal sa balota.

Aniya, ang gastos sa bawat halalan ay nagkakahalaga ng P13 bilyon kaya mapapamahal kung ihihiwalay ito sa May 2025 elections.

Ang magiging problema lang umano ay maaapektuhan ang kontrata ng Comelec sa Miru System, ang Korean firm na nanalo sa bidding ng automated elections.

“Ang tinitingnan namin ngayon ay ‘yong parte ng legal and financial contract na inaward namin sa joint venture ng Miru, mag-aadjust kami definitely. Magkakaroon ng karagdagan iyan lalong lalo na sa balota dahil definitely hahaba ang balota natin,” paliwanag ni Laudiangco.

Tiniyak naman ng Comelec spokesman na sapat ang panahon para ipagbigay alam sa publiko ang isasagawang plebisito kung matutuloy ito.