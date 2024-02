Bundok Banahaw: Sagradong destinasyon sa Mahal na Araw

Ang Bundok Banahaw, na matatagpuan sa hangganan ng mga lalawigan ng Laguna at Quezon sa Luzon ay kilala bilang isang aktibong bulkan at ang pinakamataas na bundok sa Rehiyon IV-A (Calabarzon).

Dahil sa kanyang kahanga-hangang katangian at sagradong kasaysayan, ito ay naging isang popular na destinasyon tuwing Lenten Season.

Ang nabanggit na bundok ay itinuturing na isang sagrado.

Maraming tao ang umaakyat sa tuktok nito dahil may “milagro” raw yung tubig na nakapagpapagaling ng maysakit.

Ang kanyang sagradong mga batis ay kinikilala bilang “holy water” dahil sa kanilang umano’y magagandang katangian.

Tuwing Lenten Season, ang Bundok Banahaw ay nagiging destinasyon ng maraming mga pilgrim at mga mountaineer. Ngunit, sa kasalukuyan, ang Bundok Banahaw ay sarado para sa mga nais umakyat. Ang pagsasara nito ay isang hakbang upang mapanatili ang kanyang natural na ganda at sagradong katangian.

Sa kabila ng pagsasara nito, ang Bundok Banahaw ay nananatiling isang simbolo ng pananampalataya at pag-asa. Ang kanyang majestic na katangian at sagradong kasaysayan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa maraming Pilipino.

Sa darating na mga taon, maraming umaasa na muling magbubukas ang Bundok Banahaw para sa mga pilgrim at mountaineer.

Sa pagsapit ng mga panahong iyon, patuloy nating ipagdiwang ang kahalagahan ng bundok at patuloy na pangalagaan ang kanyang natural na ganda. (Ronilo Dagos)