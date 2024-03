NASA 2.8 hanggang 3.6% ang tantiya ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa inflation nitong Pebrero.

Ang inflation ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin magmula sa pagkain tulad ng bigas at delata, pamasahe hang-gang sa upa, tuition, load sa cellphone at pagpapagupit.

Nitong Enero, tinala ang inflation sa 2.8%.

Ayon sa BSP, maaaring umakyat ang inflation nitong Pebrero dahil nagmahal ang presyo ng mga pagkain partikular na ang bigas, karne, at isda na malakas ang tulak sa inflation. Nagmahal din ang mga produktong petrolyo at kuryente.

Sabi ng BSP, nagmura naman ang presyo ng gulay, prutas, at asukal.

Price stabilization ang isa sa mga mandato ng BSP at ang inflation target nito na 2-4% ang nagsisilbing pangunahing pamantayan kung nagagampanan ito.

Lampas lampas dito ang inflation nung nakaraang dalawang taon nang nilusob ng Russia ang Ukraine at nagmahal ang presyo ng mga commodities tulad ng langis, trigo at iba pa at nang sumirit ang presyo ng bigas.

Limitado ang nagagawa ng BSP kapag may ganitong mga pangyayari dahil ang pagiimpluwensya nito sa inflation ay sa pamamagitan sa pagtaas ng interest rates at mga paraang magpapadami o magbabawas ng pera na nasa sirkulasyon.

(Eileen Mencias)