Napatunayan ng Supreme Court na guilty si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) spokesperson Lorraine Badoy sa indirect contempt kaugnay ng maaanghang nitong salita at pagbabanta sa buhay ng isang judge noong 2022.

Base sa 52-pahinang desisyon, inatasan ng SC en banc si Badoy na magbayad ng multang P30,000.

Nagbabala rin ang korte na kung uulitin ito ni Badoy, mas mabigat na parusa ang ipapataw sa kanya.

“For her vitriolic statements and outright threats against Judge Magdoza-Malagar and the Judiciary, respondent is found guilty of indirect contempt,” ayon sa SC.

Nag-ugat ang kaso sa naging komento ni Badoy sa desisyon ni Judge Marlo Magdoza-Malagar ng Manila Regional Trial Court, Branch 19 na idismis ang proscription case ng Department of Justice na naglalayon ideklara ang Communist Party of the Philippines at New People’s Army (CPP-NPA) bilang teroristang grupo.

Noong Setyembre 2022, nag-post si Badoy sa Facebook na may titulong “A Judgement Straight from the Bowels of Communist Hell,” kung saan ilang ulit niyang ininsulto ang judge.

Sa kaparehong araw, muli itong nagpost na may titulong “The Judge Marlo Malagar Horror Series” kung saan nagbanta naman itong bobom-bahin ang opisina ng judge sa pagsasabing kaibigan daw ito ng mga terorista.