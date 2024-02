Angeline Poyos napiling UAAP Player of the Week

PATULOY sa pag-angat ng mga talento galing sa mga mahuhusay na rookies ang University Athletic Association of the Philippines (UAAP) kasunod ng dalawang nagdaang season – at magpasa-hanggang ngayon ay dumaragsa ang tulad ni Angeline “Angge” Poyos para sa University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses para tulungan ang koponan na makamtan ang maagang pagkakahawak sa liderato ng women’s volleyball tournament.

Naging malaking tulong ang 20-anyos na balibolista mula Quezon City upang dalhin sa malinis na 3-0 kartada ang Golden Tigresses kabilang ang malaking paninilat sa dalawang nagdaang kampeon at finalists na National University (NU) Lady Bulldogs at De La Salle University (DLSU) Lady Spikers.

Sinandalan rin ang two-time Shakey’s Super League Best Outside Hitter sa panalo kontra sa rookie-laden team na University of the East (UE) Lady Red Warriors na pinagbibidahan ng isa pang super-rookie na si Casiey Dongallo na kumana ng bagong rekord na 30 puntos para sa isang rookie.

Rumerehistro ang 5-foot-8 spiker ng 20 puntos sa tatlong laro kabilang ang career-best na 24 kontra sa Lady Red Warriors, subalit mas nagningning ang lakas at bangis ng mga hambalos nito laban sa Lady Spikers nang bumanat ito ng mahahalagang puntos sa 6-0 run na itinala sa fifth set ng Golden Tigresses upang matakasan sa 25-18, 25-23, 14-25, 16-25, 15-12 panalo ang defending champions.

“Masasabi ko na ito na talaga iyung performance ko, ito na talaga iyung Angge pero meron pang ibubuga sa next games,” saad ni Poyos sa post press conference sa nagdaang laro nitong Linggo. “Super happy lang kasi nakapag-contribute nga ako sa team and medyo nagiging consistent na ako this time and I hope sa mga susunod pa na mga games mas ilaban ko pa.”

Dinaig ng UST rookie ang kanyang kakampi at team captain na si Bernadett Pepito, Dongallo at reigning Rookie-MVP Angel Anne Canino ng La Salle para sa lingguhang pagkilala na pinagbotohan ng mga manunulat mula sa print at online na nagsusulat ng mga laro upang hiranging unang Collegiate Press Corps na UAAP Player of the Week na iprinisinta ng San Miguel Corporation para sa kabuuang laro mula Pebrero 17-25.

(Gerard Arce)