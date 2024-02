Andrea Brillantes mala-Regine sa galing mag-makeup

Ang bongga naman ni Andrea Brillantes. Hindi lang ang acting career niya ang umaariba pataas dahil maging ang kanyang business ay grabe ang kita!

Malakas ang bentahan ng sarili niyang brand ng makeup kahit na sa online lang ito available at walang physical store.

Si Andrea ang may-ari nito at ang siya rin amg tumatayong Chief Executive Officer (CEO) ng makeup brand.

One year pa lang mahigit ang brand niya ng pagpapaganda pero super benta nito sa mga online shopping app.

At dahil may sarili na siyang brand sa pagpapaganda, madalas pala ay si Blythe na mismo ang nagme-makeup sa sarili.

Chika nga ng kaibigan ko at stylist ng aktres na si Eldzs Mejia, magaling na raw mag-makeup ang alaga niya.

Atl east malaki-laki rin ang matitipid ni Blythe kung siya na nga naman mismo ang mag-aayos sa sarili at hair stylist na lang ang kailangan niya.

Para siyang si Regine Velasquez-Alcasid, na taga-ayos na lang ng hair ang bino-book for her shoots, tapings, and concerts dahil si Asia’s Songbird na mismo ang nagme-makeup sa sarili.

Pinusuan naman ng netizens, fans ang pinost ng stylist na si Eldzs sa social media kung saan makikitang si Andrea mismo ang nagme-makeup sa sarili para sa isang shoot.

Bongga! (Ogie N. Rodriguez)