ABS-CBN swak sa ALLTV

Ang bongga ng ABS-CBN kahit na wala na silang franchise ay panalo pa rin ang kanilang shows!

Talagang sinusundan ng mga loyal Kapamilya viewers ang shows ng ABS-CBN lalo na ang mga primetime shows nila maski nasa iba’t ibang TV networks at platforms na ang mga ito.

Sa mga TV ratings na nilalabas ng Nielsen Philippines ay madalas panalo ang lahat ng entertainment shows ng ABS-CBN sa primetime block mula ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco Martin hanggang sa Thai series na ‘F4 Thailand: Boys Over Flowers’.

Natatalo nga lang sila sa ratings kapag hindi sila umeere sa A2Z dahil dito dati umeere ang PBA pero ngayon nga ay tuloy-tuloy na ang panalo nila dahil nasa RPTV na ang nasabing basketball league.

Ngayong Marso nga ay mas lalong lalawak pa ang reach ng Kapamilya shows dahil mapapanood na ang mga ito sa ALLTV Channel 2.

Ayon pa sa aking source, pati ang ABS-CBN Integrated News program na ‘TV Patrol’ ay kasama rin daw sa mapapanood sa TV network ni Manny Villar.

Sa ngayon ay tahimik pa ang Kapamilya bosses tungkol sa balitang ipapalabas ang mga programa nila sa Villar-owned network.

Nagpadala naman ABS-CBN ng statement sa Philippine Stock Exchange noong Martes, February 27, para linawin na wala na silang balak mag-apply ng panibagong franchise.

“ABS-CBN Corporation disposed of assets that the company no longer needed to various broadcasting networks after we ceased operations as a broadcasting company,” pahayag ng ABS-CBN.

Dagdag pa nila, “It is not true that ABS-CBN is applying for a new franchise nor does it intend to buy back any of the assets it sold.”

Samantala, paniguradong mas lalakas pa ang ALLTV sa pagpasok ng mga entertainment at news programs ng ABS-CBN kaya may mga nae-excite na baka ibalik ng mga Villar ang mga original shows nila gaya ng ‘Toni’ ni Toni Gonzaga at ‘M.O.M.s’ nina Mariel Rodriguez, Ruffa Gutierrez, at Ciara Sotto.

Bonggels!

(Byx Almacen)