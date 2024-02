BUMAGSAK na sa kamay ng pulisya ang isa sa mga suspek na itinuturong pumatay kay dating Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) director Ret. Police Colonel Rolen Balquin sa isinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Cotabato City noong Miyerkoles nang gabi.

Sa ulat ni CIDG Bangsamoro Autonomous Region (BAR) chief Lt. Col Ariel Huesca, dinakip ang suspek na si Orlan Ayunan, alyas Orlan Lindungan Ayunan, 31 anyos, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte bandang alas-sais nang gabi sa Purok Lugay-lugay, Barangay Bagua 1 Cotabato City.

Nagpakilala pang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT) ang suspek nang aarestuhin na ito ng pulisya.

Kabilang si Ayunan sa listahan ng Regional Most Wanted Person ng PROBAR at No.7 na City Most Wanted Person ng Cotabato City Police Office sa kasong murder at frustrated murder.

Nakuha sa suspek ang isang caliber 45 pistol, magazine at walong bala

Bukod kay Ayunan, kabilang sa mga akusado sa pamamaslang kay Balquin sina Misuari Mando alyas Warry, Salem Edu at Berting Abdullah na pawang nahaharap sa kasong murder at frustrated murder.

Matatandaang noong umaga ng Marso 19, 2022 nang tambangan at pagbabarilin si Balquin at ang kanyang police escort na si Chief Master Sgt. Arial Gutang sa kahabaan ng Sinsuat Ave. sa Cotabato City.

Si Balquin ang hepe noon ng public safety office ng Cotabato City at nagsilbing hepe ng PDEA sa Western Visayas noong 2007.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at katawan si Balquin na idineklarang dead on arrival sa ospital habang nakaligtas sa insidente si Gutang na nagtamo rin ng mga tama ng bala sa katawan.

Samantala, itinanggi ni Ayunan na isa siya sa mga pumaslang kay Balquin. Ikinatuwiran niyang nagdadala siya ng baril dahil mayroong ka-rido ang kanyang pamilya.

Nasa kustodiya na ito ngayon ng CIDG-BAR para sa kaukulang disposisyon.(Edwin Balasa)