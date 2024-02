Wang-wang pa more

Pagkatapos ng termino ni PNoy, unti-unting bumalik ang paggamit nito. At kamakailan nga, tila tumitindi na naman ang paggamit nito.

Nuong isang gabi, sa kasagsagan ng trapik sa gawing Makati, habang kami ay ihing-ihi at matiyagang naghihintay sa pag-usad ng mga sasakyan na inabot na ng isang oras mula sa Maynila, biglang sumulpot ang isang pulis na naka-motorsiklo at winang-wangan kaming lahat na nakatigil dahil sa trapik habang binabaybay niya ang gitna ng kalsada. Dahil wala namang kumikilos na sasakyan, napaisip lang ako kung para saan ang paggamit niya ng wang-wang. Ano kaya ang pakay niya at gustong makamit?

Maya-maya, may isa pang naka-motorsiklong pulis—sa pakiwari ko ay kasamahan ng nauna—na sumunod sa ginawa ng nauna. Hindi na rin nagtagal, sumulpot na ang tatlong malalaking SUV na may nakakasilaw namang mga blinkers. At sa madaling salita, dahil sa ganitong pribilehiyo, sila ay agad na naka-alpas sa trapiko, habang ang mga ordinaryong mamamayan, ay naiwanan sa kangkungan ng trapik.

Hindi pa nagtatagal na nakalagpas sila, mayroon na namang convoy sa kabilang direksyon ng kalsada. Kagaya rin ng nauna, walang bakas ng kahihiyan ding ipinamalas ang kanilang mga nakakasilaw na blinkers at tila musika sa kanilang pandinig na mga wang-wang. Naging mabilis naman ang pagdaan nila sapagka’t hindi mabigat ang daloy ng trapiko sa kanilang direksyon. Kung kaya’t maiisip mo rin kung bakit pa nila kailangang mang-api sa kalsada.

Dagliang pumasok sa isipan ko ang mga natutunan ko sa paaralan at sa panunuod ng mga palabas na kung tawagin ay mga political talk shows. Pangunahin sa mga nagbalik sa aking alaala ay ang konstitusyon natin, partikular ang Artikulo XI na nagsasaad sa Seksyon 1 na “ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Ang mga pinuno at mga kawaning pambayan ay kinakailangang mamalaging nananagutan sa mga taong-bayan, maglingkod sa kanila na taglay ang pinakamataas na pakundangan, dangal, katapatan, at kahusayan, manuparan na taglay ang pagkamakabayan at katarungan, at mamuhay nang buong kapakumbabaan.”

Tanggap naman ng taong-bayan ang pangangailangan ng ganitong pagtrato sa pangulo, sa pangalawang pangulo, sa pangulo ng Senado, sa Speaker ng House of Representatives, sa Chief Justice ng Supreme Court, at maging sa iba pang itinatadhana ng batas. Nguni’t alam naman nating lahat na dito sa atin, hindi lang ang mga nabanggit ang nagkakaroon ng ganitong pribilehiyo. Maging ang mga politiko at mga kawani ng pamahalaan na may pakiramdam ng labis na kahalagahan ay gumagamit rin ng mga wang-wang. At, base sa mga balita, maging ang mga dayuhang negosyante na ayaw maabala at handang magbigay ng allowance ay maari ring magtamasa nito.

Nakaka-pikon lang maisip na sa halip na gawaan ng paraan ang problema sa trapiko, ang naisip nilang gawin ay akuin ang isang pribilehiyo na hindi naman nararapat sa kanila, samantala ang taong-bayan na nagbabayad ng kanilang mga pribilehiyo ay nagtitiis na nakaipit sa trapik. Nasaan naman ang pakiramdam nila ng tama at mali? Marahil ito na rin ang paliwanag kung bakit hindi nirerespeto ang wang-wang ng ambulansya. Iniisip ng mga motorista na maaring hindi tunay ang dahilan ng paggamit nito. Kung mayroon lang sigurong pagkakataon ang mga motorista na hindi tumabi kapag mga VIP ang gumagamit ng wang-wang, palagay ko, hindi rin nila rerespetuhin. Kaya lang nga, may pulis. At kapag may pulis, may baril.

