PINAG-UUSAPAN sa isang group sa Facebook ang mga strawberry na hindi kulay pula.

Sa FB group na “What’s your ulam pare?’ malayang nagbabahagi ng mga karawan ng mga pagkain ang mga miyembro nito na kanilang kinakain mula sa iba’t ibang restaurant o fast-food chain

.

Pinost dito ng user na si Rida Bernal Dagle ang puting strawberry na kanyang natikman kamakailan na aniya sa caption,”I didn’t know sharrrap pala ng white strawberry.”

Ang ganitong uri o variety ng strawberry ay nag-originate sa Japan.

Tinatawag din itong ‘pineberry’ dahil sa sobrang tamis nito ay maihahalintulad na ang lasa sa pinya.

Dahil dito, maraming mga ka-food enthusiast ang naintriga at na-curious din.

Gaya ni Raxy Yangkong, “Saan ka nakabili? akala ko maasim yan haha.”

“It’s giving polka dot garapata,” biro ni Sam Pagunsan.

“Anemic na strawberry yan e,” kuwelang hirit pa ni Chester Cabingan.

Say pa ni Ella Aquino, “Ibang-iba yung lasa nito sa red! Mas masarap siya for me pero ang mahal!!!”

Ikaw, nakatikim ka na ba nito?

(Moises Caleon)