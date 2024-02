UMAASA si US President Joe Biden na maisasakatuparan ang isinusulong na tigil-putukan sa Gaza simula sa susunod na linggo.

Itinutulak ng US, Egypt, Qatar at France na maipatupad ang ceasefire sa Palestinian territory sa pagitan ng Israel forces at militanteng Hamas kasunod ng layunin nilang mapalaya ang mahigit sa 100 bihag ng militanteng grupo sa Gaza Strip.

Kapalit nito ang pagpapalaya rin ng Israel sa mga bihag nilang Palestinian.

Sinabi ni Biden na patuloy ang negosasyon para sa isinusulong na tigil-putukan at umaasa siya sa patuloy na paglambot ng Israel sa nasabing hakbang.

Sa kasalukuyan, sinabi ng health ministry na pinapatakbo ng Hamas na umaabot na sa 29,782 katao sa Gaza ang napatay, karamihan ay kababaihan at bata, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israeli military sa nasabing teritoryo.