Tots Carlos aminado, Creamline tadtad sa error

Standings W L

Chery Tiggo 2 0

PLDT 2 0

Choco Mucho 2 0

Cignal 1 0

Creamline 1 0

PetroGazz 1 1

Farm Fresh 0 1

Akari 0 1

Galeries 0 1

Capital1 0 1

Nxled 0 2

SGA 0 2

Mga laro ngayon:

(PhilSports Arena/Pasig City)

4:00pm – Farm Fresh vs Capital1

6:00pm – Akari vs Creamline

LILIMITAHAN nina Tots Carlos at ng nagtatanggol na kampeong Creamline Cool Smashers ang natamong errors sa pakikipagharap sa Akari Chargers sa 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City, Huwebes.

Paldo sa iskoran ang dating University of the Philippines (UP) Lady Maroon sa pagkamada ng 19 puntos mula sa 17 atake na tiyak na hahambalos muli bandang alas-6 ng gabi upang makasosyo sa maagang liderato kasama ang Chery Tiggo Crossovers, PLDT High Speed Hitters at Choco Mucho Flying Titans.

Subalit nais bantayan ng seven-time conference champions na mabawasan ang samdamakmak nilang errors na umabot sa 31 sa huling asignatura.

Puntirya naman ng Farm Fresh Foxies na makuha ang unang panalo kontra sa baguhang Capital1 Solar Energy sa unang laro sa alas-4 ng hapon.

Ibinulsa ng Creamline ang unang panalo kontra sa palabang Farm Fresh matapos isuko ang unang set tungo sa 34-36, 25-23, 25-22, 25-15.

“On our side naman, we had a lot of errors like in the first set I think we had 11. In the second, we had 10, so back to basics pa rin starting with the pass kasi shakey iyung pass namin noong una,” eksplika ng Second AFC Finals MVP na si Carlos.

Hindi naman mag-iisa ang 25-anyos na tubong Lubao, Pampanga sa pagtala ng mga puntos na inaasahan ring bubuhos sa laro si Jessica Margaret “Jema” Galanza, na kumana ng all-around performance sa 15 markers mula sa 13 atake at dalawang aces, kasama ang 13 receptions at anim na digs, gayundin si Jeannette Panaga na pumalo ng 12 points mula sa pitong atake at limang blocks, habang nagparamdam rin sa opensiba sina team captain Alyssa Valdez at Michele Gumabao na kapwa may tig-siyam na puntos.

Inaabangan na rin ang debut sa Cool Smashers ng mga bagong recruit na sina Denise “Denden” Lazaro-Revilla at Bea De Leon, matapos hindi masilayan sa unang laro dahil sa patuloy na pagpapakondisyon.

“Actually gusto na namin maglaro sila eh, kaso iyung protocol sa health medyo kapos pa,” saad ni head coach Sherwin Meneses. “Galing sila sa therapy, so hindi pa masyado maka-ensayo nang maganda.”

Masisilayan rin sa unang pagkakataon ang pakikipagtapat ni dating Creamline middle blocker Celine “Ced” Domingo sa kanyang dating mga kakampi para sa Akari na tatangkaing makabawi sa pagkatalo sa Cignal HD Spikers.

Masasandalan din sa Chargers sina Grethcel Soltones, Dindin Manabat, Faith Nisperos, Erika Raagas, Eli Soyud, Janel Maraguinot, Bangs Pineda, Fifi Sharma at team captain Michelle Cobb. (Gerard Arce)