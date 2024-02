Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang bintang ni Pastor Apollo Quiboloy na nakikipagsabwatan umano ito sa Estados Unidos kasama si First Lady Liza Marcos Araneta para itumba ang founder ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Sa interview sa pangulo nitong Miyerkoles, sinabi nitong hindi pa siya presidente nang kasuhan si Quiboloy sa Amerika kaya posibleng nangangam-ba ito sa kanyang kaso.

“The cases against him in the US were filed before I became President. So, I guess he’s worried doon sa ano,” anang Pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na walang may gustong magpatumba kay Quiboloy kaya hindi nito maintindihan kung bakit ito ang gustong palabasin ng pastor.

“Walang may gustong mag-assassinate sa kanya. Why would anyone do that. Wala na, I just, hindi ko naiintindihan ‘yong sinasabi niya. Bakit siya i-assassinate?” dagdag ng pangulo.

Mas makabubuti aniyang harapin ni Quiboloy ang mga akusasyon laban sa kanya sa halip na magtago para mapahupa ang sitwasyon. Kung hindi ito sisipot sa Senado at Kamara de Representantes, nanganganib aniya na mapatawan ito ng contempt.

“Kung makakapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, e ‘di tapos na. That’s why my advice for him is just face the questioning in the House and the Senate, marinig natin ang kaniyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito,” paliwanag ng Pangulo.

Si Quiboloy ay inisyuhan ng subpoena ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa hindi pagsipot sa mga nakaraang hearing kung saan nagbigay ng testimonya ang mga babaeng inabuso umano ng pastor.

Pinahaharap din ng House Committee on Legislative Franchises si Quiboloy dahil sa mga paglabag umano sa prangkisa ng Sonshine Medie Network International (SMNI) kung saan ang Pastor ang sinasabing tunay umanong may-ari at hindi ang Swara Sug Media Corporation.

