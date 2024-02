Shohei Ohtani impresibo exhibition game sa Dodgers

SULIT ang paghihintay ng Los Angeles Dodgers sa Sho-time.

Nagpalipad ng two-run homer si Shohei Ohtani sa una niyang exhibition game sa Dodgers nitong Martes sa Arizona.

Hindi na masamang pagpapakilala sa bitbit niyang $700 million, 10-year contract.

“I’m starting to learn really quickly, he’s built differently,” ani Dodgers manager Dave Roberts sa bago niyang acquisition.

Tatlong at-bats lang ang kinailangan ng Japanese two-way star bago kumonekta. Inubos muna niya ang full count sa fifth inning bago pinaglayag ang opposite-field shot mula sa bato ni Dominic Leone.

Lampas ang bola ni Ohtani sa left-field wall.

Hitless ang Japanese slugger sa unang dalawang tapak sa plate, na-strike out sa apat na pitches sa first inning at gumulong ang grounder na nagresulta sa double play sa third.

“Definitely felt good at the plate, felt better each time,” ani Ohtani sa pamamagitan ng interpreter.

Pagdating ng regular season, hindi muna babato sa mound si Ohtani pero papalo. Inoperahan siya sa kanang siko noong offseason.

(Vladi Eduarte)