Pinahihinto ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang grupong nagpapanggap na bahagi ng Ayala Corporation para maka-solicit ng investments sa publiko.

Inisyuhan ng SEC en banc ng cease and desist order ang pekeng Ayala group nung February 22, 2024 at pinatitigil ito sa pagsolicit ng investments sa publiko. Pinagbabawalan din ito ng SEC na makipagtransaksyon sa mga bangko nito at magbenta o mag-transfer ng mga ari-arian at pinatatanggal din ng SEC ang online presence nito.

Kasama sa pinahihinto ay ang mga nagtatago sa pangalang Ayala Corporation Group Inc., Ayala Corporation Budgetarian Online Shop, Global Online Ayala Corporation, Bellavita Ayala Corporation at Ayala Corporation E Commerce. Ang mga taong sakop ng CDO ay sina Rica Ann Harder at Letecia Ayaw Garzo.

Unang inimbestigahan ng SEC Enforcement and Investor Protection Department ang pekeng Ayala Group noong June 2023 matapos makatanggap ng reklamo tungkol dito. Nang imbestigahan ng EIPD ito, nalaman nitong nag-aalok ang grupo ng online jobs sa mga tao na pinagagawa nito ng mga tasks kapalit ang pera at komisyon sa ilalim ng tasking and recharging scheme nito. Makukuha lamang daw ang pera pagkatapos magbayad ng tax charge na katumbas ng 10% na inaasahang kubrahin.

May online app pa ang pekeng Ayala Group na ang tawag ay Ayala Investment App na sinasabi nitong intermediary platform na partner ng Amazon, Lazada at Shopee. May sarili din itong website.

(Eileen Mencias)