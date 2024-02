Saan makakarating ang P50 mo?

Meraki Garden patok na tourist spot sa Isabela!

Sa halagang P50 ay mae-­experience na ang m­ala-paraisong gandang hatid ng Meraki Garden.

Ang lugar na nasa gilid lang ng highway na agaw pansin sa mga dumaraan ay tiyak na hindi lamang magugustuhan ng plantitos at plantitas ­dahil kung trip mong mag-­relax, o magpagpag ng stress, Meraki Garden ang inyong puntahan.

May tindahan at coffee shop ito na perfect to unwind.

Ang garden kung saan may tinatayang 3,000 koleksyon ng bougainvillea na nakapalibot sa 2 ektarya na lote sa Reina Mercedes sa lalawigan ng Isabela. Tunay na mamamangha kayo sa ganda kaya laging dagsa ng mga namamasyal.

Iba’t ibang bougainvillea plant sa signature pot na kulay blue at white ang naririto k­abilang ang mga bonsai, e­xotic, ­giant, grafted, na ang iba ay puwedeng mabili. Matatagpuan din dito ang kanilang 115-year-old bougainvillea variety na patuloy na namumukadkad sa ganda. Bongga rin ang mga bougainvillea flower na multicolored in one trunk na tiyak na libo-libu ang halaga. Ang mga kulay ng mga nandito ay pink, orange, white, violet at red.

Pink Panther Taiwan, Moonlight Jewel, at Forest ang ilan sa mga uri ng bougainvillea na makikita sa hardin kung saan ang mga ito ay nanggaling pa sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mindoro, Iloilo, Romblon, at Isabela.

Sa ibang lugar, ang bougainvillea flowers ay sumisimbolo ng peace o kapayapaan. Nagsisilbi din itong proteksyon at spiritual connection. Para sa iba, nangangahulugan ito ng kasaganaan at passion for relationships.

Kasagsagan ng COVID-19 nang binuksan ang garden noong September 28, 2021. Nag-viral agad sa social media dahil free entrance. Sa ikalawang sunod na taon, hinirang ang Meraki ­Garden bilang Number 1 Tourist Spot ng Isabela, ayon sa owner nitong si Ms. Lyn Marcaida.

Sino bang hindi dadayo at bibilib dito dahil umaga man o gabi ay ­tiyak na masisilayan ang namumukadkad na ganda ng hardin na mas pinaganda ang design at hitik sa mga bulaklak dahil nakadirekta ito sa sikat ng araw na gustong-gusto ng ganitong halaman.

Hindi rin mauubusan ng ­libangan sa Meraki dahil may playground na patok kung may kasama kayong mga bata, naaarkilang bike, at iba pa.

Sa hindi matatawarang g­anda ng Meraki Garden ay all-time ­favorite itong kunin bilang w­edding place, reception, at iba pang big events.

Gusto ninyong pumasyal? ­Bukas ang Meraki araw-araw mula 6AM hanggang 10PM sa Brgy. Napaaccu Pequeno, R­eina Mercedes. Gora na sa Isabela!