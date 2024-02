Rey Nambatac pasiklab agad sa Blackwater

PASABOG ang debut ni Rey Nambatac sa Blackwater sa opening day ng PBA Philippine Cup nitong Miyerkoles sa Ynares Center.

Pinagliyab ni Nambatac ang rim ng Antipolo venue sa ikinamadang career second-best 27 points at career-high 10 assists para ihatid ang Bossing sa panilat na 96-93 win kontra Meralco.

Sa panalo din inumpisahan ng team ni coach Jeff Cariaso ang nakaraang season-opening Commissioner’s Cup bago tinapos ang torneo sa 10 straight losses.

Mula sa floor ay 6 of 15 si Nambatac, perpektong 12 of 12 sa free throws at may 5 rebounds.

Dumating sa Blackwater si Nambatac sa trade bago ang all-Filipino mula Rain or Shine ilang araw matapos malambat din ng Bossing sa free agency ang teammate niyang si James Yap.

Naipreserba ng Bossing ang panalo nang makipagsabayan si Nambatac sa shootout kay Allein Maliksi.

Bumakas si Troy Rosario ng 15 points, 11 kay Rey Suerte at may 10 markers si Tyus Hill. Nag-ambag ng 5 points si Yap.

Sumabay ng 27 points si Maliksi mula 5 of 6 shooting sa 3s pero kinapos ang Bolts. May 16 points, 7 rebounds, 6 assists si Chris Newsome.

Lumobo hanggang 86-67 ang lead ng Blackwater pero naibaba ng Meralco sa 94-93 sa huling tres ni Maliksi 57 seconds na lang.

Itinulak ng free throws ni Nambatac ang Bossing sa tatlo, sablay na ang panabla sanang 3 ni Maliksi.

(Vladi Eduarte)