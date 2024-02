Nakaalis na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. patungong Canberra, Australia nitong Miyerkoles nang umaga para sa dalawang araw na state visit bilang pagtugon sa imbitasyon sa kanya ni Governor David Hurley.

Layon ng pagbisita ng presidente na mas paigtingin pa ang kooperasyon at magandang relasyon ng Pilipinas sa Australia.

Sa kanyang departure speech, sinabi ng pangulo na magiging bahagi ng kanyang misyon sa Canberra ang pagsusulong ng kaayusan at kapaya-paan sa rehiyon.

“I anticipate an enhancement of the mutual understanding between the Philippines and Australia as we share a common vision not just for our bilateral relations, but for the peace and security of the region as well,” anang pangulo.

Sasamantalahin din ng pangulo ang pagkakataon para ilatag sa Australian business leaders ang malaking potensiyal ng Pilipinas sa kalakalan at pamumuhunan at hihikayatin ang mga ito na maglagak ng negosyo at puhunan sa bansa.

(Aileen Taliping)