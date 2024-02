Niño Alcantara akyat sa ranking

UMANGAT ang Pinoy tennis sensation na si Niño Alcantara sa world rankings, mula No. 176 ay napaganda nito sa kahanga-hangang No. 162 ang kanyang WTA seat matapos ang kamakailang pagsulong ng tagumpay sa international circuit.

Sa tatlong linggong sabak ni Alcantara ay nasungkit nito ang titulo ng doubles event sa ITF India tournament, nakipag-partner ang Filipino prodigy kay Indonesian Christopher Rungkat at nasakop ang Russian-Indian duo nina Bogdan Bobrov at Adil Kalyanpur 6-4, 6-2 para sa korona.

Makalipas ang dalawang linggo, nakipagsosyo si Alcantara sa Japanese tennis player na si Kaichi Uchida at naabot nila ang semifinal round labannkina Saketh Myneni at Ramkumar Ramanathan ngunit natalo sa 2-6, 6-2, 7-10 iskor.

Kahapon, yumuko sina Alcantara at Japanese Yuta Shimizu sa duo nina Chinese Taipei Ray Ho at Australian Calum Puttergill 7-5, 6-4 na nagtapos sa kanilang Delhi Open journey. Tumapos ang Chinese-Australian tandem na may 67 puntos habang nakakuha lamang ng 55 puntos ang Filipino at Japanese duo.

Si Jean Henri Lhuillier, ang pinuno ng Unified Tennis Philippines at Cebuana Lhuillier President at CEO na sumusuporta kay Alcantara mula pa noong Day 1, ay nagpahayag ng kanyang matinding paggalang sa paghahangad ng kadakilaan ni Alcantara. “Ang pagtaas ni Niño sa mga pandaigdigang ranggo ay nagpapakita lamang kung gaano siya kadedikado, katapat at katalentado. Naninindigan kami sa kanya ng 100 porsyento at sabik na naghihintay sa kanyang susunod na tagumpay,” wika nito.

Mismong si Alcantara ay hindi makapaniwala sa kanyang pag-angat sa world rankings.

“I’m just here to play and give my best whether it’s locally or in the international scene. Natutuwa ako kahit na ang aking mga pagsisikap ay napapansin at kinikilala hindi lamang ng aking mga kapwa Pilipino, kundi sa internasyonal na entablado din,” sabi ni Alcantara.

(Abante Sports)