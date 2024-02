Nag-fb live: Taxi driver sinakal, sinampal 3-anyos na anak

ARESTADO ang isang taxi driver matapos itong mag Facebook live habang sinasakal at sinasampal sa loob ng kanyang sasakyan ang kanyang tatlong-taong gulang na anak na babae sa Cebu City noong Lunes.

Ayon sa hindi pinangalanang suspek, sinadya niyang saktan ang kanyang anak dahil desperado siyang mapansin ng kanyang dating live-in partner na nagtatrabaho ngayon sa Europa at may kinakasama ng dayuhan.

Sa ulat ng pulisya, nangyari ang insidente noong Lunes nang umaga sa loob ng minamanehong taxi ng suspek.

Pagsapit sa boundary ng Cebu City at Naga City, inihinto ng suspek ang sasakyan at nagsimulang mag-FB live.

Binidyuhan nito ang anak habang sinasakal at sinasampal niya ito dahilan para umiyak ang bata.

Tiyempo naman na napanood ng kaklase ni Police Lt. John Paul Galacio, deputy chief ng Waterfront Police Station sa Cebu City, ang pananakit ng suspek sa anak kaya agad niyang tinawagan ang huli para aksiyunan ang insidente.

Agad na kinontak ni Galacio ang operator ng taxi na gamit ng suspek at sa pamamagitan ng Global Positioning System (GPS) ay nakuha nila ang lokasyon ng taxi.

Mabilis na nagpadala ng mga pulis si Galacio sa lugar dahilan upang maaresto ang suspek at masagip ang anak nito.

Humingi ng tawad ang suspek sa pananakit sa anak pero ginawa lang umano niya ito dahil gusto niyang magkaroon uli sila ng komunikasyon ng dati niyang kinakasama na nanay ng biktima.

Walong buwan na aniya silang hindi nag-uusap dahil sa pag block ng babae sa social media sa suspek.

Mula noon ay hindi na rin umano ito nagpapadala ng sustento para sa kanilang anak.

Nakakulong na ang suspek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

(Edwin Balasa)