Milo Marathon engrande balik

MAGBABALIK matapos ang limang taong pagkawala ang pinakakaabangan kada taon na MILO National Marathon.

Inihayag ng MILO Philippines ang engrandeng pagbabalik ng prestihiyosong MILO Marathon na tampok ang 15 legs na iikot sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao sa pagsisimula nito sa Abril 7, unang isasagawa nang sabay-sabay sa lugar ng Mandaue, Batangas at Laoag.

Huling isinagawa ang makasaysayang karera noong 2019 na natapos Enero 19, 2020 kung saan nagwagi si Jerald Zabala at Christine Hallasgo sa men at women’s division ng 42nd National Milo Marathon Finals na ginanap sa Tarlac City.

“Habang ipinagdiriwang natin ang milestone ng brand na ika-60 taon, nasasabik ang MILO Marathon na pasiglahin ang mga Pilipino mula Hilaga hanggang Timog,” sabi ni Carlo Sampan, Nestlé Philippines Assistant Vice President for Marketing at Head of MILO Sports Program.

“Ang MILO ay naghahanda upang ipagpatuloy ang pamana nito sa pagpapaunlad ng isang kultura ng fitness at kahusayan sa Pilipinas kasama ang inaabangang National MILO Marathon,” sabi pa nito.

“Sa pagdiriwang ng ika-60 anibersaryo ng MILO, ang National Marathon 2024 ay isang beacon ng sportsmanship at ang hindi namamatay na diwang Pilipino. Magtali, kunin ang iyong marka at maghandang ilabas ang kampeon sa loob sa MILO Marathon 2024,” aniya.

Kabuuang 15 legs ang isasagawa sa pagbabalik ng karera na tatahakin ang Luzon, Visayas at Mindanao simula sa Abril 7 sa Laoag, Batangas, at Mandaue na gagawin nang sabay-sabay para simulakln ang pagbabalik ng karera.

Agad na isusunod ang mga karera sa Abril 28 sa Manila eliminations, Mayo 12 sa Puerto Princesa, Hunyo 2 sa Legaspi, Setyembre 22 sa Vermosa, Cavite, Setyembre 29 sa Tagbilaran, Oktubre 6 sa Roxas City, Oktubre 20 sa Iloilo, Oktubre 27 sa Bacolod, Nobyembre 10 sa General Santos, Nobyembre 17 sa Davao, Nobyembre 24 sa Tarlac at panghuli ang National Finals sa Disyembre 1 na gaganapin sa Cagayan De Oro.

(Lito Oredo)