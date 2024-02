Mga sugarol hati sa Lakers, Clippers

PANIGURADONG malaki ang gross sa tayaan sa NBA dahil maghaharap ang mahigpit na magkaribal na Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers.

Dehado ang tropa ni four-time champion LeBron James na Lakers kontra may tangan na home court advantage na Clippers pagsimula ng bakbakan ngayong Huwebes (Miyerkoles ng gabi sa Amerika) sa 2023-2024 NBA regular season game.

May 2.34 na odds ang Lakers kontra sa 1.63 ng Clippers na ibabangga ang kanilang pambatong sina Kawhi Leonard, Paul George, James Harden at Russell Westbrook.

Makakatuwang naman ni James sina Anthony Davis, D’Angelo Russell at Austin Reaves para tapatan ang tikas ng Clippers.

May plus 3.5 ang Lakers sa betting odds, magiging 1.93 ang magiging dibidendo nila habang sa Clippers na may minus 3.5 ay 1.92 kaya tiyak na hati ang mga sugarol kung aling team ang pupustahan.

Nasa 10th place sa Western Conference ang Purple and Gold tangan ang 31-28 record habang fourth ang Clippers na may 37-19 kartada.

Ang ibang puwedeng tayaan ay ang bakbakang Toronto Raptors (2.14) – Dallas Mavericks (1.75), Chicago Bulls (2.46) laban sa Cleveland Cavaliers (1.58) at Minnesota TimberWolves (1.13) kontra Mephis Grizzlies (6.40).

Samantala, liyamado rin ang defending champions Denver Nuggets kontra sa dadayong Sacramento Kings. (Elech Dawa)