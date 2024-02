Inanunsyo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagtataas ng limit sa diskuwento na ibinibigay sa mga senior citizen at persons with disabilities (PWD) sa pagbili ng grocery items at iba pang pangunahing pangangailangan.

“I am delighted to welcome the imminent implementation of increased discounts for our senior citizens and PWDs,” sabi ni Romualdez matapos ang pakiki­pagpulong sa mga opisyal ng Department of Trade and Industry (DTI) sa pangunguna ni Usec. Carolina Sanchez noong Martes nang gabi.

Matatandaan na nanawagan si Romualdez sa Kamara de Representantes na silipin ang 5% diskwento na ibinibigay sa mga senior citizens at PWD. Ibig sabihin nito, hanggang P1,300 lamang ang maximum na halagang puwedeng mabili kung saan P65 ang kakaltasin bilang discount.

Ayon sa isinusulong ng lider ng Kamara, P125 na ang lingguhang discount ng mga senior citizen at PWD. Kada buwan, nagkakahalaga ng P500 ang matitipid nila.

“This initiative to provide additional discounts for senior citizens and PWDs demonstrates the commitment of President Marcos to promoting inclusivity and social justice,” dagdag pa ni Romualdez. (Billy Begas/Eralyn Prado)