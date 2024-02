Mga DonBelle fan bina-bash si Kathryn Bernardo

Tila hindi bet ng ibang tagahanga nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ang laging pagkikita ng aktor at ni Kathryn Bernardo.

Mababasa sa X ang sagutan at pasaringan ng ilang DonBelle supporters na pinatulan na rin ng ilang fans ni Kathryn.

Halos sunod-sunod na kasi ang sightings na magkasama ang dalawa sa mga event. Nag-trending pa sa TikTok ‘yung video ng dalawa na kasamang sumasayaw si Jake Ejercito.

Kailan lang ay pinag-usapan din ang pagkikita nina Kathryn at Donny sa birthday dinner ni Johnny Manahan.

Komento nga ng iritableng fan ni Kathryn, “Donny next time kahit saan lakad mo, isama mo si Belle para hindi putak nang putak fans ninyo. Palagi na lang bumubula ang mga bibig nila.”

“Sa fans ng DonBelle, please tell Belle, ikadena sa kanya si Donny, para lagi silang magkasama at hindi nyo inaaway si Kath.”

Masama rin ang loob ng fans ng Asia’s Phenomenal Supertar dahil inakusahan ito ng ilang fan groups na ginagamit daw si Donny para pag-usapan.

Samantala, sa inis ng fans ni Kathryn ay inilabas nila ang lahat ng achievements ng idolo pati na rin ang lumang video kung saan binanggit ni Belle na idol niya ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla.

Actually, mukhang dedma naman ang Donny, Belle at pati na rin si Kathryn mismo sa tarayan na ito ng mga fan nila sa social media.

Sana lang talaga huwag bigyan ng malisya ang closeness ni Kathryn kay Donny at sa iba pang aktor. Baka nga isa pa si Donny sa maging future leading men ng aktres, na mukhang puwede naman talaga mangyari dahil iisa lang ang management, TV and film production ng dalawang Kapamilya stars.

So DonBelle fans, tigilan ang pamba-bash kay Kathryn, ‘no?!