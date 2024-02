Maris Racal nagpaalam na sa SnoRene love team nila ni Anthony?

Marami ang nalungkot at nagulat sa pinost ni Maris Racal sa kanyang Facebook page.

Sa nasabing post niya kasi ay nagpasalamat siya sa mga nagmahal sa tambalan nila ni Anthony Jennings na SnoRene na base sa mga character nila sa hit teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love.’

Sey niya sa kanyang Facebook post, “That’s it for SnoRene, salamat sa pagmamahal.”

Sa serye kasi nakumpirma na ni Irene, ginagampanan ni Maris, na hindi talaga siya buntis at walang nangyari sa kanila ng character ni Anthony na si Snoop noong malasing sila sa rooftop.

Kasabay ng pagkumpirma na hindi siya buntis ay ang pagtatapos ng training niya sa Chinese restaurant ni Auntie Cathy sa Binondo kung saan nakatira si Snoop.

Ilalagay na siya ni Auntie Cathy sa business naman nito sa Bulacan na ang ibig sabihin ay magkakalayo na sila ni Snoop.

Kaya kinagabihan habang nag-iinuman ay nagpaalam na sila sa isa’t isa.

Hindi naman masaya ang mga netizen sa post ni Maris dahil bitin at napakaiksi naman daw ng tambalang SnoRene kung iyon na ang last scene ng dalawa.

Sey nila, “No dooooon’t… love you both.”

“Napakagaling niyong dalawa! We love you both! Thank you sa pagpapakilig sa’min tuwing gabi!”

“Nooooooo. Invested na kami ng jowa ko sa SnoRene. Panindigan n’yo kami Maris Racal.”

“Wahhh sana magkasama kayo sa Bulacan sa next training mo huhu.”

“Sana may ‘Can’t Buy Me Love’ Snoop and Irene POV (point of view).”

“Are the SnoRene writers really this lazy to end it just like this?”

Sey naman ng ilang faney, dahil mas nagpag-uusapan daw ang SnoRene kaysa sa main love team na BingLing nina Donny Pangilinan at Belle Mariano kaya raw ito tatapusin na

“I feel like the show runners just don’t want the main couple to be overshadowed… just my two scents.”

“Sana mali ako but why do I have the feeling na the other fandom has something to do with this. Let’s face it, nagkaroon ng clamor ang #CBML b’coz of #Snorene na ikinapraning ng ibang bula. Sana talaga mali ako @ABSCBN… na prank or maybe gimik lng ’to. ’Coz if not, this is a huge mistake for the show.”

Feeling ko naman hindi pa ito ang end ng tambalang SnoRene dahil sa province na mapapadpad si Maris. Baka may ma-meet siya roon na malapit kay Snoop, ’di ba?!

Imbes na tingnan natin na competition ng BingLing ang SnoRene ay isipin na lang natin na nagbibigay sila ng ibang flavor sa serye at nagku-complement sila sa isa’t isa.

Exciting!

(Byx Almacen)