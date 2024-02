Pinag-aaralan ng Malacañang ang posibilidad na pagsabayin na lamang ang lokal na eleksiyon at plebisito para sa pag-amiyenda sa Konstitusyon sa Mayo 2025.

Sa ambush interview sa pangulo nitong Miyerkoles bago tumulak sa Australia, ikinukunsidera nilang sabay na gawin ang midterm elections at plebisito upang makabawas sa gastos ang gobyerno.

Makakaipon aniya ang pamahalaan kung gagawing sabay kayat pinag-aaralan nilang mabuti ito.

“Oo, pinag-aaralan talaga natin ‘yon dahil kung paghihiwalayin natin ‘yang election at plebiscite parang dalawang eleksiyon ‘yon eh, napakamahal,” anang pangulo.

Hindi aniya agad-agad na magagawa ito dahil may isyung legal kaya pinag-aaralang mabuti upang masigurong hindi sasablay sakaling pag-sabayin ang mid-term elections at plebisito sa Charter change.

Magkakaroon aniya ng problema sa preparasyon para sa halalan kaya tinitingnan nila ang lahat ng paraan upang makabuo ng tamang solusyon.

Batay sa timetable ng Kamara, target gawin ang plebisito sa Hulyo, pero sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kakausapin nito si Speaker Martin Romualdez para isabay na lamang ito sa darating na halalan.

“Mag-o-organize tayo – kasi ang plebisito parang eleksiyon din ‘yan eh. So mag-eeleksiyon ka tapos magpeplebisito ka, it’s very hard also to have a plebiscite before the election kasi mabubulilyaso ‘yong preparation para sa halalan,” paliwanag ng pangulo. (Aileen Taliping)