Lovi Poe tutulong sa mga Pinoy star na makilala abroad

Walang kupas ang kaseksihan ni Lovi Poe, kaya sa nag-iisip kung preggy na siya, hindi pa.

Sabi nga, habang tumatagal, at kahit may asawa na, lalo yatang nagiging maalindog si Lovi.

Pero, handa na kaya siyang magka-baby? Ready na kaya siyang bigyan ng little Lovi o little Monty si Montgomery Blencowe?

“Right now, marami pa kasi kaming gustong gawin. We want to enjoy our married life. Pero of course, if it will happen like soon, of course, I’ll be very happy.

“Ready na ba ako? You know it’s hard to say, kasi parang its something na… my friends would usually say, you’re never prepared until it’s there.

“So I cannot fully say I’m ready. When it happens, I will make sure that I’m ready. Hahahaha!” sey ni Lovi.

Pero sa sobrang dami ng gagawin niya in the future, like may dalawa muna siyang pelikulang gagawin sa Regal Entertainment, na ang isa ay action film, ang ‘The Untamed’ at siyempre, tutukan din nilang mag-asawa ang film production na binuo nila, ang C’est Lovi Productions, na kung saan ay ang pelikulang ‘The Sacrifice’ ang unang gagawin nila.

Ang bongga nga nito, dahil si Jerrold Tarrog ang magdidirek, at masuwerte nga ang mga artistang mapipili rito, dahil makakasama nila ang ilang bigating international star.

“Ang pinaka-goal ng C’est Lovi Productions ay ma-showcase ang mga Filipino talent. Hopefully, bring Filipino talent internationally, globally. So ako, parang I’ve been in the industry for quite sometime, at marami tayong magagaling na actors, directors, writers, and I think it will be nice to see everyone na mag-excel globally,” sabi ni Lovi, na makaka-partner nga raw nila sa movie na ito ang isang international productions, kaya bongga talaga.

“It’s a huge project. ‘Yun nga, ang goal naman talaga namin is to introduce Filipino talent abroad.”

Well, alam naman natin na nakasama nga si Lovi sa Hollywood movie na ‘Bad Man’ kasama sina Seann William Scott, Rob Riggle.

At ang ganung karanasan nga ang gusto niyang i-share sa mga kapwa niya Pinoy na artista.

Tawang-tawa nga si Lovi noong ikuwento na na-intimidate siya sa shooting nila noon, at natutulala siya kapag kaeksena niya ang mga nabanggit na artista.

Pero, dahil sa treatment sa kanya, nawala raw lahat ng kaba, takot, hiya niya.

At siyempre, super kilig siya kapag tinatawag na international star, o Hollywood star.

“Wow! It sounds cool. It’s fun. Nakakakilig.

“Siyempre, when I go there, it’s like, I’m going to work, and I’m enjoying myself, hindi ko masyadong naiisip ang mga ganun. Pero pagdating ko doon, nag-enjoy talaga ako,” sabi na lang ni Lovi.

Bongga!