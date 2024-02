Lider ng NPA tigok sa engkuwentro

TIGOK ang kilabot na lider ng Western Mindanao Regional Party Committee (WMRPC) ng New People’s Army (NPA) na inisyuhan ng mahigit sa 30 warrant of arrest sa iba’t ibang krimen matapos makipagbakbakan ang grupo nito sa tropa ng pamahalaan noong Martes sa Dumingag, Zamboanga del Sur.

Kinilala ito na si Aprecia Rosete alyas Bambam, ang mastermind umano sa likod ng malalaking krimen sa Zamboanga Peninsula tulad ng pangingikil, pamamaslang sa mga inosenteng sibilyan, pananabotahe ng mga proyekto ng gobyerno at iba pa.

Sa ulat, nangyari ang engkuwentro sa pagitan ng grupo ni Rosete at tropa ng 102nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Barangay Malagalad, Dumingag, Zamboanga del Sur.

Nagtagal ng ilang minuto ang palitan ng putok ng dalawang kampo hanggang mapatay ng mga sundalo si Rosete.

Nakuha rito ang isang AK47, dalawang magazine nito at isang cal.45 na ginamit nito sa bakbakan.

Samantala, sinabi ni Lt. Col. Terrence Ylanan, commanding officer ng 53rd Infantry Battalion at commander din ng Task Unit Terminator, na sisiguraduhin nila ang maayos na pagpapalibing sa suspek at ang pagtunton sa pamilya nito.

“Our troops have displayed exceptional courage and professionalism in this operation. This successful neutralization underscores our unwavering commitment to safeguarding the safety and security of our communities. We will ensure that Aprecia’s remains are handled with respect and returned to her family,” pahayag ni Ylanan.

(Edwin Balasa)