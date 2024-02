Klay Thompson walang pake kahit galing sa bench

WALANG problema kina Klay Thompson at Chris Paul saan man sila bunutin ni coach Steve Kerr.

Mula sa bench, humarabas ng 25 points si Thompson, naglista ng 9 points, 6 assists, 4 steals si Paul at sinagasaan ng Golden State Warriors ang Washington Wizards 123-112 nitong Martes.

Sapat na ‘yun na panapal sa off night ni Stephen Curry na 6 of 21 mula sa field bagama’t tumapos ng 18 points sa 4 for 16 shooting sa 3s, may 5 rebounds at 6 assists din.

“You’ve got two Hall of Famers in the backcourt coming off the bench,” bida ni Thompson. “That’s such a rare feat, so we take pride in that.”

Ngayon lang ulit nakalaro si Paul makalipas ang pitong linggo dahil sa hand injury.

Scoreless si Curry sa first half, unang pagkakataon na nabokya sa first 24 minutes ng regular season sapul noong November 2012. Mintis ang una niyang pitong tira, anim mula sa labas ng arc – tatlo dito airball pa.

Pumasok lang sa scoreboard si Curry nang mahulog ang tres halos isang minuto na ang nakalipas sa third quarter.

May 13 points sa period si Thompson na tumapos ng 6/11 sa long range. Dalawa sa kanyang tres sa third ay mula sa feed ni CP3.

Bumakas si Jonathan Kuminga ng 21 points sa Golden State.

Namusyaw ang career-high 17 assists at 14 points ni Tyus Jones sa Washington, pinangunahan ng 27 points, 12 rebounds ni Kyle Kuzma at tig-20 nina Corey Kispert at Marvin Bagley III.

(Vladi Eduarte)