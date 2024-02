TRENDING ngayon sa social media ang kanto fried chicken na ito na talaga namang pinipilahan ng mga customer!

Ito ang ‘Mekus Manok’ na matatagpuan sa Benin Bustamante st. sa Caloocan City.

Dinayo ito kamakailan ng food vlogger at mukbanger na si Ran Got Away at dito ay ibinida niya ang kanyang naging experience na ayon sa kanya ay talaga namang sulit na sulit.

Sa halagang P79 ay meron ka ng manok, unli java rice at unli sauce na may iba’t ibang flavor gaya ng gravy, garlic mayo at atchara.

“In fairness ah may lasa talaga yung balat tsaka ‘yung laman niya. Iba’t ibang spices ang ginamit niya. Super sulit para sa akin for 79 pesos,” ani Ran.

Ang naturang video ay umani ng humigit-kumulang 6 million views at daan-daang libong komento mula sa madlang pipol.

Para kay Weng Sarmiento, “Malalaki ang serving ng manok pati rice. Sulit Yung one cup. Pansin ko lang bakit sa Manila mas.maraming mura.unlike sa South.”

Napawow naman ang user na si Apreciana Pablo, aniya, “Wow galing ang haba ng pila… Sulit na sulit ang presyo Idol sa dalawang pirasong fried chicken na may unlimited java Rice! For Only P79 pesos. Sana malapit lang yan sa amin Lodi.”

“Ang sarap.. blockbuster ang pila Magkapuhunan lang ako ulit ganito idadagdag kong negosyo,” say naman ni Rose Omania.

(Moises Caleon)