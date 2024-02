Janella Salvador, Win Metawin pasok sa Asian Film Awards

Ang bongga at exciting ng first movie nina Janella Salvador at Win Metawin na ‘Under Parallel Skies’!

Maliban nga sa over 9 million combined views ng first teaser nito ay pasok din ang pelikula ni Direk Sigrid Andrea Bernardo sa 17th Asian Film Festival.

Inaabangan ng mga faneys mula sa iba’t ibang bansa sa Asia ang pagdalo ng mga bida nito lalo na si Win na sumikat sa maraming bansa dahil sa Thai BL (boys’ love) series na ‘2gether’.

Naglabas ng statement ang 28 Squared Studios tungkol sa bonggang achievement ng pelikula na unang pang-regional Philippine film na magpe-premiere nga sa nasabing international film festival sa Hong Kong.

Sey nila, “’Under Parallel Skies’ becomes the first Philippine cross-country film to have its world premiere in Hong Kong as one of the special events of the prestigious 17th Asian Film Awards (AFA). Following the gala, the film will have its Hong Kong premiere at the B+ cinema.

“The movie’s lead stars, Thai actor Win Metawin and Filipino actress Janella Salvador, are set to grace the premiere. Film director Sigrid Bernardo and the executive producers from 28 Squared Studios will also be in attendance at the said event. Additionally, the Hong Kong world premiere will be attended by the members of the AFA committee, the film’s partners, and select guests of honor.”

Ang 28 Squared Studios ay ang production company ni Richard Juan na nag-produce ng WinElla movie.

Samantala, sa panayam ni Janella sa entertainment correspondent ng ABS-CBN Integrated News na si MJ Felipe ay naikuwento niya ang hirap na pinagdaanan nila sa pag-shoot ng pelikula.

Sa isang isla raw kasi sa Hong Kong sila nag-shoot at everyday kailangan nila magbiyahe patungo sa isla maliban pa nga raw sa mainit na weather.

Pero sulit naman ang hirap nila sa shooting nito dahil naging maganda naman daw ang finished product kaya napili sila sa 17th Asian Film Festival na lalo pang nagpa-excite sa mga fans.

At heto pa, ang Thai Superstar naman na si Win ay ang nakatanggap ng Asian Film Awards Rising Star Award.

Sa kanyang recorded speech, sinabi nito na ang award na natanggap niya ay magmo-motivate sa kanya na mas paghusayan pa ang kanyang trabaho para sa kanyang mga fans.

Dagdag pa niya, “Acting is a profession I love and enjoy. When we are acting, putting on a different role, whether entirely distinct, or sharing some similarities with who we are, it’s a chance to do something that would not be possible in real life.”

Inaabangan na rin ng mga Pinoy fans ang pagpunta ng dalawang Asian idols para sa Philippine premiere nito sa April.